Данилов — о матче сборной России с Венесуэлой: чем-то нас удивить у них не получилось

Защитник сборной России Кирилл Данилов поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Венесуэлы (2:0).

— Удивила ли чем-то Венесуэла?

— Это первая южноамериканская сборная, с которой я играл. Ничего такого. Я молодой парень и принимаю участие в тренировках с лучшими игроками России. Поэтому для меня это опыт.

— Какого уровня сопротивления ждали?

— Что разбирали на теории, то и делали. Чем-то нас удивить у них не получилось. Мы не делим соперников на сильных и слабых. Со всеми одинаково играем.

Что касается ретроформы, очень классно, что помнят, как это было. Классный антураж матча, когда столько людей на трибунах. Спасибо большое! —