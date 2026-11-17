«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» включились в борьбу за 17-летнего вратаря «Баварии» Леонарда Прескотта. Обе команды связались с представителями немецкого футболиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, клубы активизировали внимание к голкиперу, поскольку переговоры о продлении его контракта проходят не так, как ожидалось. Прескотт рассматривает вариант с уходом из немецкого гранда. Однако вратарь сможет перейти в клуб чемпионата Англии, только когда ему исполнится 18 лет, что произойдёт в сентябре 2027 года.