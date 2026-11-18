Полузащитник сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос журналистов, ради чего играет в футбол, после победы в составе национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина, а сам Алексей оформил дубль.

— Ты вывел сборную на поле с капитанской повязкой, забил два гола, а после каждого мяча стадион скандировал твою фамилию. Это то, ради чего ты начинал заниматься футболом?

— Конечно, нет. Я играю в футбол ради удовольствия от самой игры, от взаимодействия с партнёрами. Но такие моменты, конечно, остаются в памяти. Даже товарищеский матч запомнится надолго. По-моему, за сборную я раньше два гола в одной игре не забивал. И сегодня, можно сказать, на своей родине отметился дублем, — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив семь голов.