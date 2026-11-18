Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями, отвечая на вопрос об атмосфере на стадионе «Ozon арена» в Краснодаре, где проходил товарищеский матч между национальными командами России и Венесуэлы. Игра завершилась со счётом 2:0.

— Как оцените атмосферу на стадионе «Краснодар» и программу матча?

— Само шоу, к сожалению, оценить не могу. Ничего не видел и не слышал, потому что находился в раздевалке. Но могу повторить то, что говорил вчера: огромное спасибо Краснодару, футбольному клубу «Краснодар», Сергею Николаевичу Галицкому и всем болельщикам, которые заполнили стадион. Это был не театр, где все сидят тихо и молча. Поддержка чувствовалась в каждый момент матча, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В 2026 году сборная России под руководством Валерия Карпина провела 10 встреч, одержав семь побед, два раза сыграв вничью и потерпев одно поражение.