Инкапье продлил контракт с «Арсеналом» до 2032 года на улучшенных условиях

Защитник Пьеро Инкапье подписал новое соглашение с лондонским «Арсеналом», продлив контракт на 12 месяцев — теперь он действует до 2032 года. Финансовые условия сделки были улучшены по сравнению с предыдущим договором. Об этом сообщает The Athletic.

Переход 24-летнего эквадорского футболиста в «Арсенал» состоялся летом 2026 года после того, как он изначально прибыл в клуб на правах аренды из леверкузенского «Байера» в сентябре 2025-го.

В прошлом сезоне Инкапье сыграл 39 матчей во всех турнирах. «Арсенал» выиграл титул чемпионов Англии и вышел в финал Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше АПЛ эквадорец провёл девять встреч, пять из которых — в национальном первенстве.