Нападающий сборной Бразилии Эндрик прокомментировал свой гол во вчерашнем товарищеском матче. Футболист признался, что забил мяч в честь своего новорождённого сына и супруги. Об этом сообщает ESPN Brasil.

«Это чудесный мальчик, этот гол был для моего сына и моей жены», — заявил форвард.

По словам игрока, женщина проявила невероятную силу характера, справляясь с трудностями послеродового периода. Она настояла на том, чтобы нападающий отправился в расположение национальной команды, взяв на себя заботу о ребёнке.

«Моя жена — невероятно сильная женщина, учитывая всё, через что ей приходится проходить в послеродовой период. Она сказала мне ехать и представлять свою страну, сама она сейчас заботится о нашем сыне, а я должен беречь семью, которая у меня есть», — добавил Эндрик.