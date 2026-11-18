Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Грузией (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

«Конечно, боевой дух — это было очень позитивно со стороны ребят. Быстрый гол, с одной стороны, нам очень помог, с другой — мы немного невнимательно играли с тактической точки зрения. Сегодня было невероятно важно добиться результата, и иногда нужно уметь играть и выигрывать «гр