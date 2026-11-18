«Учились на своих поражениях». Мальдера — о промежуточных итогах по посту тренера Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался о своей работе во главе национальной команды после победы над Грузией (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Наставник подвёл промежуточные итоги.

— Это последний матч сборной в этом году. Три сбора под вашим руководством уже позади. Довольны ли вы тем, что происходит, что получается у команды, что ещё нужно отработать?

— Этот баланс