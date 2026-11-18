Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе подвёл итоги группового этапа соревнования Лиги В Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 после поражения от национальной команды Украины (0:1).

«Мы старались играть в атакующий футбол в каждом матче, и так и было. У нас были проблемы с завершением атак. Это тоже факт. Просто я не могу найти другого объяснения тому, что за шесть матчей мы не забили ни одного мяча. Понятно, что