Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе высказался о поражении от национальной сборной Украины (0:1) в матче 6-го тура Лиги В Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027

«Если вернуться к самой игре, считаю, что мы не заслуживали поражения. Наоборот, если в первом тайме кто-то и должен был забить гол, то это были мы. Но, к сожалению, нам не хватает деталей. Это уже свидетельствует, что каждый из нас недорабатывает. Именно об этом я и говорю. Всё должно происходить так, чтобы эти детали вредили не нам, а, наоборот,