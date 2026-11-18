Аргентина разгромила Коста-Рику со счётом 7:0 в товарищеском матче

Сборная Аргентины одержала крупную победу над командой Коста-Рики в товарищеской встрече. Матч завершился со счётом 7:0 в пользу действующих вице-чемпионов мира.

В составе победителей дублями отметились Николас Пас, Хулиан Альварес и Франко Мастантуоно. Алексис Мак Аллистер отличился один раз.

Первый гол был забит уже на восьмой минуте встречи. Николас Пас воспользовался передачей Энцо Фернандеса и открыл счёт. На 35-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев после паса Агустина Хьяя. Перед перерывом, на 39-й минуте, Пас оформил дубл