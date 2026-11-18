Стали известны сборные, напрямую поднявшиеся в Лигу А Лиги наций, а также участники стыков

Сборные Швейцарии, Северной Ирландии, Австрии и Швеции вышли напрямую в Лигу А Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 по итогам группового этапа.

Данные сборные заняли первые места в своих квартетах и займут слоты команд, спустившихся в Лигу B. Среди них точно известны две команды — Турция и Чехия. Оставшиеся четыре места в Лиге А разыграют в стыковом раунде два худших третьих места в Лиге А (Дания и Хорватия), два лучших четвёртых места в Лиге А (Сербия и Уэльс), а также четыре вторых места в Лиге B: Словения, Венгрия, Ирландия, Босния и Герцеговина.

Жеребьёвка стыкового раунда плей-офф состоится в пятницу, 20 ноября. Первые матчи указанной стадии пройдут 25-27 марта 2027 года, ответные — 28-30 марта.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Турнир также связан с отборочной кампанией к чемпионату Европы 2028 года.