В ночь с 17 на 18 ноября на «Национальном стадионе» в Сантьяго, Чили, проходил товарищеский матч между сборной Чили и национальной командой Колумбии. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Национальная команда Колумбии владела мячом 57% игрового времени и нанесла 12 ударов в створ ворот. Чилийская же сборная владела мячом 43% времени и сделала 10 ударов в створ ворот. На 36-й минуте матча колумбийский нападающий португальского «Спортинга» Луис Суарес не реализовал 11-метровый удар.

Всего за матч на двоих команды получили семь жёлтых карточек: три на счету чилийцев и четыре — у колумбийцев.

До этого за последние 10 матчей чилийцы одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Колумбийцы же одержали пять побед, четыре раза сыграли вничью и один матч проиграли.