В ночь с 17 на 18 ноября на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, Уругвай, состоялся товарищеский матч между сборной Уругвая и национальной командой Доминиканской Республики. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей голами отметились нападающие Родриго Агирре, забивший на 41-й минуте, и Бруно Дамиани, забивший на 87-й минуте, а также полузащитник Федерико Вальверде, поставивший точку в матче на 90+4-й минуте. Кроме того, на 80-й минуте уругвайский хавбек Николас де ла Крус реализовал пенальти. Ещё один м