Сборная Эквадора одержала победу над командой Боливии в товарищеской встрече. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу эквадорцев. Автором первого гола стал Джон Меркадо, отличившийся на 20-й минуте. Второй мяч забил Йорди Кайседо на 45+4-й минуте, установив окончательный результат ещё до перерыва.

Открыл счёт Джон Меркадо на 20-й минуте. Нападающий точно завершил атаку хозяев поля и вывел свою команду вперёд. Боливия попыталась ответить, но оборона Эквадора действовала надёжно и не позволила гостям создать опасных моментов у своих ворот.

Перед самым свистком на перерыв, на четвёртой добавленной минуте первого тайма, Йорди Кайседо удвоил преимущество эквадорцев. Таким образом, к большому перерыву хозяева вели с комфортным счётом 2:0. Во второй половине игры команды голов не забили, матч завершился победой сборной Эквадора.