Комиссия по борьбе с насилием в спорте (CSD) предложила оштрафовать мадридский «Реал» на € 3001. Причиной санкций стало разрешение болельщикам пронести и развернуть на трибунах баннер с критикой президента Ла Лиги Хавьера Тебаса во время матча против «Севильи». Об этом сообщает AS.

Инцидент произошёл 18 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Фанаты «сливочных» вывесили плакат с надписью «Это не футбол, это Тебас и Негрейра», отсылая к коррупционному скандалу вокруг экс-главы судейского комитета.

В ведомстве отметили, что клуб допустил «недостатки в мерах контроля доступа и пребывания зрителей», так как не предотвратил пронос крупногабаритного баннера без предварительного уведомления и сертификата огнеупорности. Предмет был продемонстрирован на трибунах трижды.

Помимо «Реала», санкции предложены ряду других испанских клубов. «Осасуне» грозит штраф в € 30 тыс. из-за связей фанатской группы Sadar Bizirik с радикальным объединением Indar Gorri и недостаточного контроля за анимацией. «Бетис» может быть оштрафован на € 35 тыс. суммарно за использование пиротехники на матчах Лиги чемпионов против «Порту» и «Фейеноорда». «Сельта» получила предложение штрафа в € 5 тыс. за нарушение запрета на продажу алкоголя во время игры Лиги Европы с «Ювентусом». Также € 3001 предложено взыскать с «Райо Вальекано» за восемь несогласованных баннеров на матче с «Эльче».