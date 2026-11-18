Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал решение 46-летнего бразильца Роналдиньо сыграть в официальном матче за «Равенну».

Экс-форвард «Милана» назвал появление легенды футбола на поле в текущей физической форме «фарсом» и «отвратительным зрелищем», несмотря на уважение к его прошлому. Об этом сообщает Goal.

«Позвольте мне начать с того, что я высоко ценю Роналдиньо как человека и как футболиста. Я считаю его одним из пяти величайших игроков всех времен, наряду с Месси, Марадоной, Роналдо и, возможно, Пеле. У него была выдающаяся карьера, он выиграл всё, что только можно было выиграть. Его таланту нет равных», — заявил Кассано.

Однако бывший итальянский форвард подчеркнул, что восхищение прошлым не должно мешать критике настоящего. По его мнению, выход на поле в таком возрасте и состоянии подрывает имидж великого спортсмена.

«Но то, что он сделал на днях, показалось мне отвратительным зрелищем. В 46 лет, будучи в такой форме, зачем на это идти? Я не понимаю… Он сделал это из-за связей с президентом клуба Чиприани или потому что ему заплатили много денег? Не знаю, зачем он это сделал. По-моему, это фарс», — добавил Антонио Кассано.

Напомним, что Роналдиньо вышел в стартовом составе «Равенны» на матч третьего дивизиона чемпионата Италии с «Форли» (2:0). Бразилец отыграл первый тайм и принял участие в голевой атаке хозяев, после чего был заменён.

Ранее стало известно, что легендарный полузащитник приобрёл часть акций клуба из Равенны.