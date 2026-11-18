Российский тренер Александр Григорян заявил, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал действовать менее эффективно, нежели в прошлых сезонах чемпионата России по футболу.

«Кордоба из породы игроков, которые всегда ощущают голод. Он всегда будет таким. Но дело в том, что степени голода бывают разные. На мой взгляд, очевидно, что сейчас Кордоба менее голоден, нежели год назад. Он «наелся». Он тоже живой человек.

Лучшие бомбардирские сезоны Кордобы состоялись в связке с Эдуардом Сперцяном. Это не значит, что Кордоба играл за счёт Эдика. Напротив, они помогали друг другу в равной мере. Сейчас нет футболиста, который так же помогал бы Кордобе», — сказал Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Колумбиец Кордоба был лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне‑2025/2026 (17 голов). В текущем сезоне Альфа‑Банк РПЛ на счету 33‑летнего форварда шесть голов, он идёт на пятом месте в бомбардирской гонке.