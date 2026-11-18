Сафонов — в числе номинантов на звание лучшего голкипера 2026 года от Globe Soccer Awards
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в список номинантов на премию «Лучший голкипер — 2026» по версии Globe Soccer Awards. В финальный шорт‑лист включены 10 игроков.
— Диогу Кошта («Порту»/сборная Португалии);
— Тибо Куртуа («Реал»/сборная Бельгии);
— Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»/сборная Италии);
— Жоан Гарсия («Барселона»/сборная Испании);
— Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд/cборная Швейцарии);
— Мик Меньян («Милан»/сборная Франции);
— Эмилиано Мартинес («Челси»/сборная Аргентины);
— Давид Райя («Арсенал»/сборная Испании);
— Матвей Сафонов («ПСЖ»/сборная России);
— Унаи Симон («Атлетик» Бильбао/сборная Испании).
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