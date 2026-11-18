Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал, как отсутствие игроков сборных сказывается на тренировочном процессе команды.

«Наше здоровье помогает нам двигаться к целям, которые перед нами ставит ЦСКА. Конечно, нужно время для адаптации к погодным условиям. Но я адаптирован к ним. Наша цель — сфокусироваться на целях, чтобы добиваться побед. Из-за погоды может меняться тренировочный процесс. Это действительно оказывает влияние. Но основные принципы у нас не меняются.

Отсутствие игроков сборных очень сильно влияет на тренировочный процесс. Мы понимаем, что наши футболисты играют много матчей за клуб. Им приходится ещё играть за сборную. Это большая честь — выступать за национальную команду. Мы усердно тренируемся, чтобы после возвращения игроков из сборных продолжить совместную работу к матчам», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.