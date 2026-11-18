Защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о своём возвращении в строй после травмы. В субботу, 21 ноября, армейцы сыграют с «Ахматом» в 15-м туре Альфа-Банк РПЛ.

«Эта пауза на игры сборных была очень важна для меня. Мне диагностировали небольшое повреждение, поэтому эта международная пауза пошла мне на пользу, чтобы я смог восстановиться. Сейчас я вернулся в строй в более сильных кондициях. Теперь наша основная цель — последние четыре матча в этом году. Моя цель — чтобы я мог сыграть как можно больше времени в этих матчах и помог команде», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.