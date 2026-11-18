Игрок ЦСКА Рейс: у нас есть все условия, чтобы побороться за первое место

Защитник московского ПФК ЦСКА Матеус Рейс оценил результаты армейской команды. Он считает, что у красно-синих есть все условия для борьбы за золотые медали Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Хотел бы отметить, что первая половина сезона получилась для нас очень хорошей. Были матчи, где мы не должны были терять очки, но мы в борьбе, мы сконцентрированы. Прекрасно понимаем, что «Краснодар», «Зенит», «Спартак» и «Динамо» в полном порядке. Но у нас тоже есть все условия, чтобы побороться за первое место. Мы продолжим эту борьбу и в Кубке России», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.