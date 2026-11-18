Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в сборной России на позиции, которую обычно занимает форвард санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков. Во вторник, 17 ноября, российская национальная команда обыграла сборную Венесуэлы. Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:0. Оба забитых мяча на счету Миранчука.

«Сборная не должна зависеть от одного человека. Должен быть выбор. В этом случае Валерий Карпин сделал свой выбор. Сыграл Алексей Миранчук и сделал это отлично. Выбор оправдан», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.