«Реал» объявил о продлении контракта с Ардой Гюлером до 2032 года

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Ардой Гюлером. Новое соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2032 года.

«Арда Гюлер перешёл в «Реал» в июле 2023 года, когда ему было 18 лет. За четыре сезона, выступая за наш клуб, он провёл 126 матчей и завоевал пять трофеев: одну Лигу чемпионов, один клубный чемпионат мира, один Суперкубок Европы, один чемпионат Испании и один Суперкубок Испании.

Он выступает за сборную Турции, за которую на данный момент провёл 38 матчей.

В сентябре прошлого года он получил награду как лучший молодой игрок Лиги чемпионов сезона-2025/2026», — говорится в сообщении клуба.