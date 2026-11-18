Во вторник, 17 ноября, состоялся матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A, группа 4) сезона-2026/2027 между национальными командами Уэльса и Португалии. Встреча в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» завершилась победой гостей со счётом 3:2. Игру обслуживала немецкая бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски.

Видеообзор матча:

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Португальцы вышли вперёд на 11-й минуте встречи благодаря точному удару капитана команды Бруну Фернандеша после передачи Жоау Невеша. На 13-й минуте валлийский полузащитник Дэвид Брукс сравнял счёт матча с паса Рубина Колвилла. Под занавес первого тайма Уэльс повёл в счёте: на 41-й минуте нападающий Сорба Томас забил второй мяч хозяев после результативной передачи Брукса. Португальская сборная отыграла