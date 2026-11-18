Кирилл Глебов: ни у кого нет уверенности, что его вызовут в сборную в следующий раз

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов рассказал о своём отношении к вызовам в национальную команду.

— Не пропадает ли желание приезжать в сборную на товарищеские матчи?

— Вообще нет. Я, если честно, каждый раз с надеждой жду, что окажусь сначала в расширенном списке, а потом уже в окончательном, потому что всё равно нет ни у кого уверенности, что его вызовут в следующий раз. Поэтому нужно проводить от сбора к сбору хорошие матчи, чтобы тебя добавили в список, чтобы твою работу признавали. Любому футболисту приятно, когда тебя выделяют. И оказываться в числе 30-40 футболистов, которые будут в расширенном списке, — это очень приятно и очень качественно, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.