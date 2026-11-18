Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов вошёл в топ‑10 самых дорогих вратарей мира согласно рейтингу Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

По оценке экспертов, трансферная стоимость 27‑летнего футболиста достигает € 50,8 млн — на этом основании он занимает девятую строчку в обновлённом списке.

Возглавляет рейтинг вратарь «Барселоны» и сборной Испании Жоан Гарсия — его оценочная стоимость составляет € 80,6 млн. На второй строчке — голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма (€ 79,9 млн), на третьей — Сенне Ламменс из «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии (€ 64,2 млн).

За время выступлений за парижский клуб Сафонов выиграл два чемпионских титула Франции, на его счету две победы в Лиге чемпионов и два Суперкубка УЕФА, а также Кубок и Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок. В текущем сезоне вратарь провёл за «ПСЖ» 16 матчей, в четырёх из которых не пропустил ни одного мяча.