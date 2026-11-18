Футбольный журналист и комментатор Okko Денис Алхазов объяснил, почему искусственный интеллект не сможет заменить футбольного комментатора.

– Сейчас во многих профессиях ИИ заменяет человека. У тебя есть опасения?

– Вот здесь я спокоен. Будущее за человеком у микрофона. ИИшка нас точно не заменит. Индивидуальность человека важна, хоть её и не надо выпячивать. Уникальный тембр и взгляд важны. Вася всегда говорил: «Что ты посмотрел и прочитал за последнее время? Где это в репортаже?» Я спрашивал: «Мне что, прямо цитировать Пелевина?» Вася отвечал: «Нет, но он же на тебя как-то повлиял. Привноси». Гремели «Мстители» Marvel, естественно шли сравнения с супергероями. Это же на повестке. Слово «скуфы» из каждого утюга? Значит, будет у кого-то в репортаже. И это нормально, — сказал Алхазов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.