Футболист сборной России Алексей Миронов высказался о своём соотечественнике — хавбеке «Галатасарая» Алексее Батракове. Ранее они пересеклись в национальной команде.

— Прочувствовал высокий уровень Алексея Батракова, сыграв вместе с ним?

— Я же всегда так отзывался о Батракове. Многие эксперты говорили, что ему будет тяжело физически и так далее. Пожалуйста, парень показывает то, что он может. И то, что он лучший сейчас в «Галатасарае», это факт. Посмотрим зимой: если его не продлят, то парень уедет дальше покорять Европу. Мы с Лёхой давно знакомы и ждали этот момент, чтобы сыграть вместе. В Краснодаре это случилось, и мы оба рады.

—Ты считаешь, что «Галатасарай» для Батракова — промежуточная команда?

— По уровню, который он сейчас показывает, это на 100% так. Он, возможно, не засидится и уже зимой будут какие-то предложения, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.