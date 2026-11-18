«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о подписании нового контракта с бельгийским футболистом Амаду Онана. Срок нового контракта не уточняется.

«Бельгийский игрок провёл более 70 матчей в составе «Астон Виллы», забил семь голов и зарекомендовал себя как влиятельный игрок в центре полузащиты. Сейчас Онана успешно восстанавливается после операции на колене и остаётся важной частью команды Унаи Эмери, поскольку клуб продолжает бороться на самом высоком уровне как на внутренней арене, так и в Европе», — написала пресс-служба бирмингемского клуба.

Напомним, Амаду Онана перешёл в «Астон Виллу» из «Эвертона» в 2024 году.