Футбольный журналист и комментатор Okko Денис Алхазов рассказал, как оказался в чёрном списке у комментатора Василия Уткина. Уткин ушёл из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

– Ты был забанен у Уткина в Twitter?

– Он как-то раз комментировал «Лестер» – «МЮ» – 5:3. Помнишь, черпачок Ди Марии, в центре рулил Камбьяссо? Я написал тогда: «Василий, вас на матчи «МЮ», как на картошку, отправляют?» После этого я ушёл в чёрный список. Хотя потом я был, возможно, даже любимчиком в школе у Васи. Мог не написать лонгрид, мне прощали. Потом, когда уже работал в Okko, Вася разбирал мои матчи. Писал сообщения – так, не так, а тут вот так. Подсказывал прямо по пунктам, что нужно.

– Жёстко?

– Без разносов. Хотя бывали подколы, потому что мы уже перешли на «ты». Вася всегда давал дельные советы и принимал участие, за что я ему благодарен. Сейчас я так разбираю матчи только с одним человеком. С моим другом комментатором Филом Кудрявцевым. Что обсуждают два парня за пивом? Женщин, политику и репортажи друг друга. Без рефлексии никак, — сказал Алхазов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.