Объявлены номинанты на приз лучшему защитнику 2026 года по версии Globe Soccer Awards

Пресс-служба премии Globe Soccer Award опубликовала официальный список номинантов на приз лучшему защитнику по итогам 2026 года. На награду претендуют 10 футболистов, представляющих клубы и сборные со всего мира. Примечательно, что в списке сразу четыре представителя французского «Пари Сен-Жермен».

Претенденты на приз лучшему защитнику 2026 года по версии Globe Soccer Awards:

Пау Кубарси («Барселона»);

Марк Кукурелья («Реал» Мадрид);

Федерико Димарко («Интер»);

Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»);

Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);

Маркиньос («Пари Сен-Жермен»);

Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»);

Виьямн Пачо («Пари Сен-Жермен»);

Уильям Салиба («Арсенал»);

Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).