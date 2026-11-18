Объявлены номинанты на приз лучшему защитнику 2026 года по версии Globe Soccer Awards
Пресс-служба премии Globe Soccer Award опубликовала официальный список номинантов на приз лучшему защитнику по итогам 2026 года. На награду претендуют 10 футболистов, представляющих клубы и сборные со всего мира. Примечательно, что в списке сразу четыре представителя французского «Пари Сен-Жермен».
Претенденты на приз лучшему защитнику 2026 года по версии Globe Soccer Awards:
- Пау Кубарси («Барселона»);
- Марк Кукурелья («Реал» Мадрид);
- Федерико Димарко («Интер»);
- Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»);
- Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);
- Маркиньос («Пари Сен-Жермен»);
- Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»);
- Виьямн Пачо («Пари Сен-Жермен»);
- Уильям Салиба («Арсенал»);
- Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).
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