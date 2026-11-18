ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 35-м месте.

Рейтинг национальных команд ФИФА, 18 ноября:

1. Испания — 2004,48.

2. Аргентина — 1966,13.

3. Франция — 1950,82.

4. Англия — 1938,90.

5. Марокко — 1809,37.

6. Португалия — 1801,28.

7. Бразилия — 1800,91.

8. Бельгия — 1790,37.

9. Нидерланды — 1774,06.

10. Колумбия — 1735,90.

…

35. Россия — 1545,59.

Стоит напомнить, что национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Причина — политическая ситуация на Украине.