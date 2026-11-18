Сборная России осталась на 35-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА, первая — Испания
ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд. Сборная России осталась на 35-м месте.
Рейтинг национальных команд ФИФА, 18 ноября:
1. Испания — 2004,48.
2. Аргентина — 1966,13.
3. Франция — 1950,82.
4. Англия — 1938,90.
5. Марокко — 1809,37.
6. Португалия — 1801,28.
7. Бразилия — 1800,91.
8. Бельгия — 1790,37.
9. Нидерланды — 1774,06.
10. Колумбия — 1735,90.
…
35. Россия — 1545,59.
Стоит напомнить, что национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Причина — политическая ситуация на Украине.
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