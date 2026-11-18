Главный тренер национальной команды Венесуэлы Освальдо Вискаррондо оценил игру сборной России в товарищеском матче, который завершился со счётом 2:0 в пользу россиян.

– Как оцените игру сборной России?

– Соперник заставлял нас ошибаться, оказывал давление и вынуждал терять мяч на своей половине поля. Сборная России находится в хорошей физической форме, активно использует высокий прессинг и быстро переходит в атаку после отбора.

Это очень хорошо организованная команда с отлаженными взаимодействиями. Центральные защитники действовали смело, рисковали, оставаясь один на один с нашими нападающими, и выигрывали эти единоборства.

Россияне хорошо комбинируют в центре поля, умеют играть в одно касание, а затем переводить мяч на фланги и создавать опасные моменты. Мы знали об этих качествах соперника и хотели направлять его атаки к бровкам, не позволять продвигаться через центр. Но реализовать этот план не удалось.

Могу только похвалить сборную России за её игру, — пр