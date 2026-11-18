Названы номинанты на звание лучшего нападающего 2026 года по версии Globe Soccer Awards
Организаторы премии Globe Soccer Awards обнародовали список номинантов на награду «Лучший нападающий года — 2026». В финальный шорт‑лист вошли 14 игроков.
Хулиан Альварес («Атлетико»/Сборная Аргентины);
Усман Дембеле («ПСЖ»/Сборная Франции);
Луис Диас («Бавария»/Сборная Колумбии);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Сборная Норвегии);
Винисиус Жуниор («Реал»/Сборная Бразилии);
Гарри Кейн («Бавария»/Сборная Англии);
Хвича Кварацхелия («ПСЖ»/Сборная Грузии);
Лаутаро Мартинес («Интер»/Сборная Аргентины);
Килиан Мбаппе («Реал»/Сборная Франции);
Лионель Месси («Интер Майами»);
Майкл Олисе («Бавария»/Сборная Франции);
Рафинья («Барселона»/Сборная Бразилии);
Букайо Сака («Арсенал»/Сборная Англии);
Ламин Ямаль («Барселона»/Сборная Испании).
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