«Это бессмысленно». Защитник «Реала» Рюдигер — о претензиях к игре Мбаппе в обороне

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поддержал форварда Килиана Мбаппе, которого критикуют за слабую вовлечённость в оборонительные действия команды.

«Стоит ли мне говорить человеку, который за два года забил более 80 или 90 голов, а теперь имеет на своём счету 100 голов за клуб, чтобы он выполнял мою работу? Это бессмысленно.

Вернитесь в историю. Как было, когда там играли Гарет Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду? Посмотрите на их успехи. Нам не всегда нужно говорить, как они играли в обороне», — приводит слова Рюдигера The Athletic.

В сезоне‑2025/2026 Килиан Мбаппе отметился 42 голами в 44 матчах во всех турнирах, став лучшим бомбардиром чемпионата Испании (25 голов) и Лиги чемпионов (15 голов).