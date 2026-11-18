Появилось распределение команд по корзинам для жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату Европы 2028 года. В квалификационном турнире примут участие 54 национальные команды. России в этом списке не оказалось. Жеребьёвка состоится 6 декабря. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Корзины жеребьёвки отбора к Евро-2028:
Корзина 1: Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Греция, Италия, Норвегия, Хорватия.
Корзина 2: Уэльс, Сербия, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Австрия, Венгрия, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Словения, Ирландия.
Корзина 3: Шотландия, Косово, Украина, Польша, Израиль, Румыния, Грузия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Словакия.
Корзина 4: Эстония, Беларусь, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Молдавия, Армения, Болгария, Люксембург, Казахстан, Латвия, Сан-Марино.
Корзина 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн.
Фото: УЕФА
Финальный этап чемпионата Европы по футболу 2028 года пройдёт в Великобритании и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.
Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в ми