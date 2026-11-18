Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук выступил за переезд россиян в зарубежные чемпионаты.

— Вы один из тех футболистов, которые участвовали в последней официальной игре сборной. Какой состав сильнее — нынешний или 2022 года?

— Я не тот человек, который любит сравнивать, какая была сборная 10-15 лет назад и какая сейчас. Пока у нас есть такие футболисты. Как вы правильно сказали, показателем будут официальные матчи. Надеемся, что это скоро вернётся и посмотрим уже на наш уровень.

— С точки зрения мастерства, когда есть Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Матвей Сафонов, ощущается высокий класс команды?

— Конечно, это большой плюс, когда наши ребята хотят и уезжают в разные другие чемпионаты — пробовать себя вне РПЛ. Поэтому это всегда большой опыт для игроков — как внутренний, так и внешний. Во многих параметрах. Конечно же, большой плюс, — сказал Алексей Миранчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.