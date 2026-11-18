Маурисио Почеттино прибыл на базу «Манчестер Юнайтед» и приступил к работе

Сегодня, 18 ноября, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино прибыл на базу своего нового клуба и официально приступил к выполнению обязанностей. О назначении специалиста «красные дьяволы» объявили в пятницу, 13 ноября.

Почеттино перебрался в «Манчестер Юнайтед» из сборной США, которой руководил с 2024 года. В ноябрьскую международную паузу американцы провели два заключительных матча под руководством тренера и одержали две победы над Гаити (6:0 и 2:0) в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ.

«Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У команды восемь очков в 10 встречах.