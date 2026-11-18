Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о назначении Сергея Овчинникова на должность исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».

«Я очень люблю Серёгу. Но он уже лет 10, по-моему, не работает как тренер. Он уже давно большой функционер. Сейчас в этой разбитой ситуации кинуть его туда… Для чего человека подставлять? Большой человек, глыба. Это подстава просто чистая! Работать в академии и в клубе, который сейчас сыплется – это другая история», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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