Кирилл Глебов: если Данилов навсегда останется в РПЛ, я буду очень расстроен и удивлён

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов выразил надежду, что защитник армейцев Кирилл Данилов покинет чемпионат России. В текущую международную паузу 19-летний игрок обороны принял участие в обоих товарищеских матчах сборной России — с Узбекистаном (3:2) и Венесуэлой (2:0) — и провёл на поле три тайма.

— Как оценишь игру своего одноклубника Кирилла Данилова?

— Он сейчас один из сильнейших защитников в нашей лиге. Уже в свои 19 лет играет в сборной России, принял участие в нескольких встречах. С Венесуэлой он провёл просто суперский матч. А в игре с Узбекистаном отдал голевую переда