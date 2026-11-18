Бывший главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что Хосепу Гвардиоле нужно согласиться на предложение возглавить американскую национальную команду.

«Принимайте это предложение. Потому что сейчас идеальный момент, чтобы прийти в федерацию. Всё идёт по правильному пути, в правильном направлении. Конечно, принимайте. Конечно, вы найдёте действительно хороших игроков, которые подойдут к его стилю.

Уверяю вас, после чемпионата мира ситуация в Европе совершенно другая. Теперь быть главным тренером сборной США стало гораздо престижнее», — приводит слова Почеттино The Telegraph.

Ранее сообщалось, что кандидатура бывшего главного тренера «Манчестер Сити» активно обсуждается в Федерации футбола США. По данным инсайдеров, специалист отклонит любые предложения от американской сборной, потому что намерен взять годичный перерыв после ухода из «Манчестер Сити» прошлым летом и не собирается рассматривать никаких предложений.