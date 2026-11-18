Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, наставника сборной России Валерия Карпина и Леонида Слуцкого «карманными тренерами», объяснив причину.

— Карманные тренеры такие, как Слуцкий у Гинера был. Когда ты подписываешь контракт, то обговариваешь все пункты контракта. И если хоть один пункт контракта не выполняется, то можешь уходить из команды без неустойки. То есть ты неустойку не платишь. А если клуб не выполнил пункт, то заплатит. Вот так должен вести себя тренер, который не хочет быть карманным. А который хочет, тот идёт, чтобы зарабатывать деньги и быть в обойме. Ему всё равно, в какой обойме быть.

— Мусаев — карманный тренер у Галицкого?

— Конечно! Карманный. 100%. И он не отрицает этого.

— А Карпин — карманный тренер?

— Карпин, да, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».