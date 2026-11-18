Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Локомотива» Сергее Овчинникове.

«Если характеризовать Овчинникова, он — хороший человек и очень опытный специалист. Единственное, долго не было практики. Если у музыканта нет практики, то ему трудно играть. Но у Овчинникова голова никогда не отдыхала. Помните, как он начинал в «Кубани»? Потом случились непрофессиональные дела, почему он ушёл из клуба. Это было в стиле молодого Овчинникова. Он работал в структуре «Локомотива». Очевидно, в клубе знают его взгляды и отношение к этому, поэтому и назначили. У него тренерская лицензия PRO, почему нет?» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 14 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.