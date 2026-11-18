Полузащитник сборной Португалии и «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над Уэльсом (3:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027.

«Самым важным сегодня были три очка, особенно после последней игры. Важно было дать хороший ответ. Это была очень сложная игра, со многими вызовами, не только из-за самой игры, но и из-за трудностей, которые мы сами себе создали. Но в целом я бы сказал, что мы провели хорошую игру, особенно в атаке. Нам ещё предстоит поработать над оборонительными аспектами. Но было очень важно получить такую реакцию, особенно после камбэ