Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на завершение карьеры Ромелу Лукаку в национальной команде Бельгии. Анри также несколько лет работал тренером в сборной Бельгии.

«Ром… Мне потребовалось немного времени, чтобы подобрать слова. Это стало для меня неожиданностью – как, полагаю, и для всех остальных. Я знал, что ты подумываешь об этом, но не ожидал, что это произойдёт именно сейчас. И всё же я прекрасно тебя понимаю. Хочу выразить тебе своё огромное уважение за всё, что ты сделал для сборной, и, что особенно важно, – за то, как именно ты это делал.

Люди сомневались в тебе, я слышал мнения, будто ты не так уж важен для команды. Но это было не так – ведь ты невероятно много работал. Мне довелось стать небольшой частью твоей истории. Ты – настоящий трудоголик. Твоё стремление побеждать в составе сборной было просто поразительным, признаюсь честно. От всего сердца – браво!

Нам будет тебя не хватать. Люблю тебя, старик. Если захочешь поговорить – ты знаешь, где меня найти», – сказал Анри на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Лукаку ответил в комментариях, добавив эмодзи в виде сердец: «Мой наставник. Спасибо за доверие, за советы и за то, что был рядом в самые тяжёлые моменты моей жизни. Люблю тебя, «дядюшка».