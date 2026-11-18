Непомнящий: я в восхищении от потенциала Батракова, он хорошо играет в «Галатасарае»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о первых месяцах полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае». Футболист перебрался в турецкий клуб из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Я очень сильно рад за Батракова. Он хорошо играет в «Галатасарае» на своём уровне. Я в восхищении от его потенциала. Он хороший игрок. Очень рад, что у него всё так получается. Он и ментально готов, и функционально, и оснащён способностями. Батраков — талантливый человек. Мне нечего говорить, кроме того как восхищаться им», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В первых 13 матчах за «Галатасарай» Батраков записал на свой счёт шесть голов и четыре результативные передачи. Четыре мяча были забиты в четырёх играх в рамках Лиги чемпионов УЕФА.