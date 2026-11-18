Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о бывших главных тренерах клуба Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

«Карло – настоящий джентльмен в футболе, он как отец для всех нас. Мы очень его уважали и вместе с ним добились больших успехов.

В день, когда Хаби Алонсо уволили, я отправил ему сообщение с пожеланиями всего наилучшего, с тех пор мы не общались. Он молодой тренер с чётким видением футбола, он очень требователен – и это хорошо. Ведь до ноября мы просто летали, показывали потрясающую игру! К сожалению, в важных матчах нам не удалось добиться тех результатов, которых мы, возможно, заслуживали.

Все видели, на что он способен, по его работе с «Байером» в Германии, они были командой, за игрой которой было наблюдать интереснее всего. Сейчас он в «Челси», отличном клубе с отличным проектом, и я желаю ему всего самого лучшего.

Арбелоа оказался в непростой ситуации, но мы продолжали бороться вплоть до апреля. Поражения от «Мальорки» и «Баварии» стали тяжёлым ударом – сезон для нас фактически был завершён. Но в марте, когда мы играли с «Атлетико» и «Манчестер Сити», появилась призрачная надежда.

У меня сложились прекрасные отношения с Арбелоа. Прошлый год выдался для меня сложным из-за травм, но он верил в меня. Мы поговорили с глазу на глаз, и я пообещал, что буду готов к февралю – поэтому он и рассчитывал на меня. Он подарил мне уверенность, которая была так необходима.

Здорово, что потом он перешёл в «Фулхэм». Начало выдалось непростым, но это же Премьер-лига – такое вполне ожидаемо, особенно после перехода из «Реала». Сейчас команда набирает очки, дела идут лучше, ведь «Фулхэм» стал показывать более качественный футбол. Желаю ему всего наилучшего – надеюсь, вскоре он сможет подняться выше в турнирной таблице», – приводит слова Рюдигера The Athletic.