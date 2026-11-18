Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Никиту Симоняна лучшим тренером в истории «Спартака».

— Если по заслугам, брать и заслуги игрока, и заслуги тренера, то это, конечно Симонян. При всём уважении к Константину Ивановичу Бескову. И чисто человеческие качества, отношения с игроками, Симоняна все любили. Он вне конкуренции.

Если брать именно тогда, когда я застал… Симонян меня в сборную брал, я видел его учебно-тренировочный процесс. По учебно-тренировочному процессу Бесков уже, скажем так, опережал. Он ушёл вперёд. Точно так же, как и Лобановский ушёл от Симоняна. Поэтому Бесков и Лобановский потом Симоняна и поменяли в сборной.

— А по поводу Романцева?

— Романцев – нет. Романцев – это копия Бескова, причём не самая лучшая. Все тренировки он скопировал. Там ничего его близко не было. Плюс распался Советский Союз, и чемпионат России стал очень слабым, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».