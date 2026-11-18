«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырёх центральных нападающих в качестве трансферных целей на январь. Как сообщает издание Caught Offside, в шорт-листе клуба находятся Вангелис Павлидис из «Бенфики», Виктор Осимхен из «Галатасарая», Серу Гирасси из «Боруссии» и Айван Тони из «Аль-Ахли».

По данным источника, новый главный тренер «Юнайтед» Маурисио Почеттино был главным инициатором попытки подписать Осимхена ещё в период работы в «Челси», но переход сорвался. Его трансфер маловероятен из-за цены и запросов по зарплате.

Сообщается, что вариант с Павлидисом выглядит более осуществимым, а сам футболист открыт к переходу в английскую Премьер-лигу. Тони также готов вернуться в АПЛ, что делает его неплохим краткосрочным вариантом. Гирасси не является главной целью клуба, но за ним следят уже некоторое время и рассматривают как игрока, способного усилить ротацию состава.